Coronavirus, 14.649 casi in Lombardia: spaventosa crescita nel Bresciano

La linea dei contagi continua a crescere in tutta la Lombardia, e in maniera più evidente nella nostra provincia. In attesa dei dati dell'Ats di Brescia, con il dettaglio dei contagi e dei decessi Comune per Comune, riportiamo quelli diffusi nel primo pomeriggio di lunedì dall'assessore al welfare Giulio Gallera.

Durante la consueta conferenza stampa, anticipata alle 15.30, Gallera ha fatto sapere che in Lombardia i positivi sono 14.649 (+ 1377 rispetto a domenica), di cui 6.171 ricoverati in ospedale (+ 1273). In terapia intensiva si trovano attualmente 823 persone, 66 in più rispetto a 24 ore fa. I decessi sono arrivati a quota 1420 (202 nelle ultime ore)

Per quanto riguarda la ripartizione provinciale: "è nel Bresciano che si registra l'incremento più sostanziale", ha detto Gallera. I positivi sono arrivati a quota 2.918: ben 445 in più rispetto a domenica.