Coronavirus: sono 231 i contagiati, donna bergamasca in isolamento a Palermo

Sale a 231 il numero delle persone contagiate dal Coronavirus in Italia. Ai 229 del bollettino ufficiale, si sono aggiunti due casi in Toscana e in Sicilia; qui, a Palermo, una donna bergamasca è risultata positiva al test (già ripetuto due volte e confermato): è stata isolata assieme al marito.

Ieri sera è stato firmato il dpcm attuativo del decreto sul Coronavirus. Tra le varie misure adottate, anche la sospensione fino al 15 marzo delle gite scolastiche "di ogni ordine e grado", dall'asilo fino alle superiori. Sarà possibile chiedere il rimborso per i viaggi già pagati.