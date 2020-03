Turista bresciano in vacanza a Ischia: è positivo al coronavirus

Non c'è solo il coronavirus che (probabilmente) da Bienno è arrivato fino a Barcellona: un nuovo caso di positività al Covid-19 si registrato anche ad Ischia, isola a largo del golfo di Napoli. Si tratta di un turista bresciano che è già stato ricoverato in ospedale: si è sentito male in questi giorni mentre era in vacanza in un hotel, nel Comune di Forio. E' attualmente in cura al Rizzoli di Ischia, ma a breve dovrebbe essere trasferito al Cotugno di Napoli.

La struttura alberghiera dove risiedeva il turista è stata isolata: al momento risulta presidiata dalle forze dell'ordine. Il turista bresciano sarebbe il secondo caso di positività nell'isola di Ischia: si segnala infatti un altro caso di contagio per un residente che sarebbe da poco tornato da un viaggio in Asia.

L'ordinanza (annullata) contro veneti e lombardi

Come riporta Napolitoday.it, i sindaci dell'isola avevano emanato un ordinanza che vietava l'arrivo a turisti provenienti dalle zone rosse del focolaio, appunto Lombardia e Veneto: il decreto era stato annullato dal Prefetto. “Stiamo cercando di tutelare le nostre comunità – aveva spiegato il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino – rispetto a un rischio che obiettivamente c'è, evitando di trasformare l'isola di Ischia come una nave da crociera lasciata in quarantena. Questo non è un atto di razzismo, ma uno strumento precauzionale”.