L'assessore Gallera: "Entrano in terapia intensiva 85 malati, ne escono 2"

Ogni sforzo è stato fatto, ogni sforzo si sta facendo quotidianamente, ed ogni sforzo verrà fatto nei prossimi giorni. Detto questo, la situazione è davvero critica: ad annunciarlo è lo stesso assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, intervenuto ai microfoni di Sky: «Abbiamo pochissimi posti liberi nelle terapie intensive, ormai siamo nell’ordine di 15 o 20 a disposizione. Ogni giorno ne ricaviamo qualcuno di nuovo, domani ne arrivano liberi altri 3 e il San Raffaele sta creando un’area con 14 posti che sarà pronta però tra una settimana. Oggi li recuperiamo chiudendo le sale operatorie, dove ci sono dei respiratori che possono essere utilizzanti anche per sostenere il respiro».

«Tra poco arriviamo a un punto di non ritorno - continua Gallera - ne abbiamo mandati anche 2 in Sicilia, quindi c’è anche una solidarietà nazionale, ma parliamo di pochi numeri. Se ogni giorno abbiamo 85 persone in più che entrano in terapia intensiva e tendenzialmente ne escono due o tre, perché il dato è il 10 per cento e il 15 per cento considerato chi esce e chi muore, tutto questo non è sufficiente. È difficile per tutti ma, come noi stiamo facendo un grande sforzo, chiediamo la stessa intensità da tutti».

In merito invece alla polemica sulle mascherine: «Buttiamo indietro le polemiche, anche se era giusto evidenziare che le mascherine non erano idonee", ma adesso "lavoriamo insieme per i cittadini».