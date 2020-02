Coronavirus in Lombardia: nella notte è salito a 150 il numero dei contagi

Con il nuovo bollettino medico di lunedì 24 febbraio, reso noto poco dopo le 9 del mattino, arrivano a 150 le persone contagiate dal Coronavirus in Lombardia. Ad annunciarlo la Regione.

Intanto è salita 4 la conta dei morti: la vittima è un uomo di 84 anni ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per patologie pregresse.

Il panico del contagio pare al momento eccessivo, con tanto di supermercati e farmacie prese d'assalto anche fuori dalla "zona rossa" del Lodigiano, come sta succedendo nella nostra provincia. Le vittime sono tutte anziani (tre dei quali ultra 75enni) con malattie pregresse, una persino con un tumore in fase avanzata.

Sulle misure messe in atto dal governo per fronteggiare l'emergenza, è invece intervenuto il premier Conte: "Noi pensiamo che le misure decise per i prossimi 14 giorni possano avere un'efficacia contenitiva. Stiamo facendo migliaia di controlli".