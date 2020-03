Coronavirus: "Valutiamo se chiudere tutto, anche trasporti e luoghi di lavoro"

I contagi da Coronavirus continuano ad aumentare a livello esponenziale, il sistema ospedaliero lombardo è vicino al collasso: 3.242 i ricoverati, poco meno del 60% del totale dei positivi: di questi 440 sono in terapia intensiva. A Bergamo, dichiara un medico, già si decide chi poter salvare e chi no, come in un contesto bellico. A questo punto, l'unica soluzione sembra quella di chiudere tutto, anche i luoghi di lavoro.

Pare che se ne stia convincendo anche la giunta lombarda. L'assessore della Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, in collegamento con Agorà sulla Rai ha dichiarato: "Abbiamo già chiesto al Governo la chiusura dei negozi. Valuteremo in queste ore queste ore se c'è la necessità di chiudere anche i trasporti e le attività produttive".



"E' arrivato il momento di inasprire - ha poi aggiunto l'assessore -. La misura può servire per ridurre o bloccare la diffusione del virus, perché altri 15 o 20 giorni con una crescita così forsennata dei ricoveri non li reggiamo".