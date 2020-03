Coronavirus, strage senza fine: morto un altro operaio bresciano

Ucciso dal Coronavirus, a soli 53 anni. È il tragico destino di Silvano Bernardi, operaio di casa a Edolo. Positivo al Coivid-19, era stato ricoverato nei giorni scorsi all'ospedale di Edolo, ma le sue condizioni sono peggiorate in pochissimo tempo, rendendo necessario il trasferimento all'ospedale Morelli di Sondalo. Ha lottato in un letto del reperto di terapia intensiva, ma a nulla sono valsi gli sforzi dei medici: il 53enne, padre di famiglia, si è spento giovedì.

Lo stesso drammatico destino del 53enne Adriano Foglio di Bagolino, dipendente della Fondital di Vobarno: positivo al Coronavirus, è morto in ospedale per una patologia fulminante.

A comunicare la drammatica notizia, non solo alla comunità, ma pure alla moglie e alla figlia dell'operaio di Edolo è stato il sindaco di Luca Masneri. Toccante il messaggio scritto dal primo cittadino, in quarantena in attesa dell'esito del tampone effettuato nei giorni scorsi, sulle pagine social del Comune.

Il messaggio del Sindaco

"Oggi la nostra comunità ha perso un suo fratello, questo ci costringe a misurarci con questa devastante emergenza sanitaria che non risparmia nessuno. Questa sera sono veramente triste e mentre scrivo queste parole a stento trattengo le lacrime (non ve lo nascondo). Prego Dio affinché non vi siano altri morti a causa del Covid - 19 e affinché doni conforto ai suoi famigliari. Siamo chiamati come comunità a resistere fisicamente e psicologicamente a un nemico subdolo ed invisibile che ha alterato le nostre abitudini e relazioni sociali. Non dobbiamo abbandonarci al naturale sentimento della paura che ci pervade in queste ore, ma guardare con speranza a quel futuro nel quale l’umanità risorgerà dalle tenebre di una delle sue ore più buie. Dobbiamo resistere e sostenerci gli uni con gli altri solo così supereremo questo momento, solo se sapremo essere una comunità."

La salma di Silvano Bernardi sarà trasportata al tempio crematorio, poi tumulata nel cimitero del paese camuno. La moglie e la figlia non potranno dirgli addio: sono in isolamento e non possono uscire di casa.

Silvano Bernardi è la seconda vittima di Coronavirus della Valle Camonica. Il primo decesso era avvenuto a Bienno: la scorsa settimana era spirato l'82enne Giovanni Cominini. Stando all'ultimo bollettino dell'Ats della Montagna, diramato nel pomeriggio di giovedì, in tutta la Valcamonica si registrano 60 casi.