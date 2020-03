I tempi crematori non bastano, i feretri verranno collocati nelle chiese

È emergenza per i contagiati, è emergenza per i malati in terapia intensiva, ed è emergenza anche per i defunti. Sempre più persone scelgono la cremazione anziché la tumulazione, e in questi ultimi giorni i (pochi) tempi crematori della nostra provincia sono impegnati a pieno ritmo per accogliere le salme. Purtroppo la situazione è divenuta nelle ultime ore problematica, con gli obitori delle case di riposo e degli ospedali pieni che non sanno come gestire i feretri. Un aiuto in tal senso è giunto dalla Diocesi di Brescia, che per voce di monsignor Gaetano Fontana, vicario generale, ha acconsentito all'utilizzo delle chiese per il posizionamento delle salme in attesa della cremazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'invito alla Diocesi è giunto direttamente dalla Prefettura, chiamata a gestire un'emergenza tanto delicata. Oltre al dolore per la perdita, le famiglie dei defunti infatti non possono in questi ultimi giorni celebrare i funerali, se non in forma strettamente privata. Inoltre, se le tumulazioni vengono effettuate, non si può spesso procedere con la cremazione, e ciò implica la ricerca di un luogo adatto per il posizionamento dei feretri in un luogo adatto per diversi giorni. Da qui la disponibilità manifestata da monsignor Gaetano Fontana: «Chiedo a ciascuno di voi di valutare le chiese suffraganee dove poter allocare i nostri cari defunti. Stiamo cercando di capire le misure sanitarie che devono accompagnare questa operazione, ma intanto è importante cominciare a scegliere gli ambienti adatti da mettere a disposizione. Collocare i defunti in depositi o luoghi non congrui riteniamo aggiungerebbe solo dolore ad altro dolore per tante nostre famiglie».