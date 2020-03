Coronavirus, cosa si può fare (e cosa no): il vademecum che chiarisce il decreto

Con il decreto coronavirus sono state varate dal Governo drastiche misure restrittive alla circolazione in tutta Italia, ma se - per ora - gli italiani potranno continuare ad uscire di casa per andare al lavoro, meno chiare sono le restrizioni in merito a cosa sia concesso fare e cosa vietato. Ecco allora un utile vademecum per capire cosa è possibile fare dopo l'emanazione del decreto #iorestoacasa valido fino al prossimo 3 aprile 2020.

Come sottolinea il decreto, la regola base è quella di evitare situazioni a rischio, pertanto è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

L'altra regola principale è evitare tutti gli spostamenti che non sono un motivo di necessità. "Si può andare a fare la spesa - come ha chiarito il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli - è chiaro che è un motivo di necessità. Invece recarsi dal parrucchiere per una messa in piega o dal barbiere per farsi la barba non è probabilmente una necessità: quella è una situazione a rischio e se si può evitare di farlo è meglio evitarlo".

Coronavirus, cosa si può fare: il vademecum

Posso andare a fare la spesa in un altro Comune? In linea di principio con il decreto la spesa deve essere effettuata in prossimità delle residenza/domicilio.

Quindi posso uscire di casa per una passeggiata? Sì, ma non in luoghi affollati e mantenendo le distanze interpersonali.

I ragazzi/bambini/famiglie possono andare al parco? Sì, mantenendo le distanze interpersonali.

Posso andare a casa di amici per cena o durante la giornata per motivi diversi da quelli consentiti dal DPCM? No, gli spostamenti sono consentiti solo per motivate esigenze lavorative o situazioni di necessità.

Sono un nonno/nonna che deve andare all’interno del Comune o in altro Comune a tenere i nipoti perché i miei figli vanno a lavorare, posso andare? Sì, è uno spostamento consentito per necessità.

Ho i genitori anziani da accudire posso recarmi a casa loro? Sì, è uno spostamento consentito per necessità

Sono un genitore separato, posso andare a prendere mio figlio a casa dell’altro genitore? Sì, è uno spostamento consentito per necessità

Sono un lavoratore dipendente, posso recarmi sul posto di lavoro? Sì, è uno spostamento consentito per necessità

Sono un artigiano/libero professionista/lavoratore autonomo, posso spostarmi per lavoro? Sì, è uno spostamento consentito per necessità. È necessario portare con se una autocertificazione.

Sono un libero professionista, posso spostarmi liberamente? No, solo per comprovate esigenze di lavoro.

Decreto coronavirus, cosa fare fino al 3 aprile

Bene ricordare che ogni spostamento non giustificato sarà limitato e sono stati disposti controlli da parte delle forze dell'ordine. L'autocertificazione già in vigore per le aree rosse sarà utile per giustificare gli spostamenti in tutta Italia. Nessuna limitazione sarà adottata per chi deve andare a lavorare o per situazioni di necessità come per fare la spesa. Evitare quindi di fare veri e propri assalti ai supermercati che resteranno aperti seppure con limitazioni per far rispettare le distanze di sicurezza.

Non è prevista una limitazione dei trasporti pubblici.

Sono sospesi eventi o manifestazioni organizzate. Chiuse tutte le stazioni sciistiche come anticipato dall'ordinanza della protezione civile. Limitazioni sono applicate anche ai lughi di culto. Si potranno celebrare messe solo se sarà possibile far rispettare le distanze di sicurezza.

Cambiano gli orari dei bar che aprono alle 6 del mattino e chiudono alle 18:00. Nessun ristorante sarà aperto dopo le 18:00.

Limitazioni anche per i centri commerciali e supermercati che saranno tenuti a far rispettare le distanze ritenute di sicurezza per evitare la propagazione dell'epidemia di coronavirus.

La sospensione delle scuole già adottata nel precedente decreto, è estesa fino al 3 aprile in tutta Italia, per gli istituti di ogni ordine e grado e per le università.

Le misure previste dal Decreto