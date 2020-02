Coronavirus, donna morta al Civile: la Regione smentisce

Nessun decesso per Coronavirus si è registrato all’ospedale Civile di Brescia. In una nota Regione Lombardia smentisce la notizia diffusa da diversi organi di stampa, tra cui anche Bresciatoday.it, in merito alla morte di una paziente oncologia, positiva al Coronavirus, trasferita nelle scorse ore nel nosocomio cittadino da Crema. “In tale struttura non si è verificato alcun decesso” precisa ala Regione.