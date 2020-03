Città deserta, ma il centro massaggi è aperto: due denunce

Come se nulla fosse, il personale era all'interno del centro in attesa dei clienti. La Polizia locale cittadina ha chiuso un centro massaggi orientale, ed ha denunciato la titolare e una sua dipendente, per la violazione dell'ordinanza sanitaria emessa per l'emergenza-coronavirus.

Ne dà notizia il Giornale di Brescia, che spiega che gli agenti della Locale cittadina si sono insospettiti quando hanno notato la scritta "open" lampeggiante sulla vetrina del centro. Per appurare se si trattasse di un errore, o verificare la violazione, gli agenti hanno effettuato un controllo, ed hanno scoperto che due donne erano all'interno in attesa dei clienti. Il centro massaggi si trova in via Marconi.