Coronavirus, morta cassiera di 48 anni: chiuso supermercato di Brescia

Serrande abbassate, per sanificazione degli ambienti, in un supermercato della catena Simply Market della città. Stando a quanto scrive l’Ansa, una dipendente del punto vendita, positiva al Coronavirus, è deceduta nelle scorse ore. La donna, una 48enne, lavorava come cassiera nel punto vendita di via Valle Camonica: da diversi giorni era a casa perché aveva la febbre alta. Le sue condizioni sarebbero precipitate all’improvviso, durante la notte tra giovedì e venerdì e sarebbe spirata all’interno della sua abitazione nella mattinata di venerdì.

Nessuna conferma, ma nemmeno alcuna smentita, arriva per ora dal gruppo Auchan.