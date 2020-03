Coronavirus, ultimo aggiornamento: 198 casi nel Bresciano, i dati Comune per Comune

L'emergenza Coronavirus non si placa. Come accade a livello regionale e nazionale, anche nella nostra provincia il numero delle persone contagiate continua a crescere. Stando agli ultimi dati dell'Ats - aggiornati alle 10 di giovedì 5 marzo - i casi accertati nel Bresciano sono 198, 54 in più rispetto a mercoledì.

Il virus è largamente diffuso nei paesi della Bassa Bresciana, che sono anche i più vicini al Cremonese. Esclusa dalla lista la Valcamonica, della quale ancora si attendono i dati ufficiali (ma ci sono tre casi confermati). Il Comune più colpito continua ad essere quello di Orzinuovi: 29 casi, 10 in più rispetto a ieri, e 5 decessi. A seguire c’è la città, con 23 contagiati, poi c’è Montirone con 10 persone risultate positive, Montichiari con 7 casi, Bagnolo Mella con 6, e Leno e Pontevico a quota 5 ciascuno. Primi casi si registrano nei Comuni di: Carpenedolo, Castel Mella, Gardone Riviera, Iseo, Moniga, Pontoglio, Rodengo Saiano, Rovato e Zone.

I dati Comune per Comune