Coronavirus, sfondata quota 800: i contagi e i decessi Comune per Comune

I contagi non si fermano. Nel Bresciano il numero delle persone positive al Coronavirus sfonda quota 800: sono in tutto 807. L’aumento, rispetto ai dati diffusi domenica, è impressionante: nelle ultime ore sono stati accertati ben 301 nuovi casi. Sale, ancora, il totale dei decessi: 21 nelle ultime 24 ore, per un totale di 89. I Comuni più colpiti restano Orzinuovi e Brescia dove si registrano, rispettivamente, 73 e 141 casi.

I nuovi Comuni dove si registrano casi di contagio sono 14, sparsi per tutta la provincia: Adro, Agnosine, Comezzano Cizzago, Lodrino, Lumezzane, Mura, Nuvolera, Offlaga, Ome, Polpenazze, Prevalle, Roè Volciano, Soiano, Vestone.



Contagi e decessi Comune per Comune