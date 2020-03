Nel Bresciano 393 casi di Coronavirus: i contagi e i decessi Comune per Comune

Contagi e decessi non si fermano. Più 129 i primi, più 8 i secondi, per un totale rispettivamente di 393 contagi e 26 decessi. Nell'ultimo aggiornamento disponibile, pubblicato sabato alle ore 14, i Comuni nei quali si sono registrati nuovi casi sono quelli di Bione, Bovezzo, Casto, Cologne, Corte Franca, Gargnano, Mairano, Orzivecchi, Pralboino, Remedello, Sale Marasino, San Zeno, Verolavecchia e Villanuova sul Clisi. In Regione si studiano eventuali altre misure di contenimento, per i singoli Comuni più colpiti, o addirittura per tutta la Lombardia.

Contagi e decessi Comune per Comune

Acquafredda 1

Azzano Mella 2

Bagnolo Mella 11

Barbariga 1

Bassano Bresciano 2

Bedizzole 2

Berlingo 1

Bienno 1

Bione 1

Borgo San Giacomo 9

Borgosatollo 4

Botticino 1

Bovezzo 1

Brandico 2

Brescia 61 (9 decessi)

Calcinato 4 (1 decesso)

Calvisano 7

Capriano Del Colle 1

Capriolo 1

Carpenedolo 3 (1 decesso)

Castegnato 2

Castel Mella 1

Castelcovati 5

Castenedolo 2

Casto 1

Castrezzato 1

Cazzago San Martino 3

Cellatica 6

Chiari 8 (1 decesso)

Cigole 3 (1 decesso)

Coccaglio 5

Collebeato 2

Cologne 1

Concesio 6

Corte Franca 1

Corzano 1

Darfo Boario Terme 1

Erbusco 3

Flero 4

Gambara 1

Gardone Riviera 2

Gardone Val Trompia 3

Gargnano 1

Gavardo 2

Ghedi 8

Gottolengo 2

Gussago 5

Iseo 2

Isorella 1

Leno 6 (1 decesso)

Lonato del Garda 4

Longhena 1

Mairano 1

Manerbio 7

Marone 1

Mazzano 6

Moniga del Garda 1

Monticelli Brusati 1

Montichiari 11 (1 decesso)

Montirone 14 (1 decesso)

Nave 3

Orzinuovi 46 (7 decessi)

Orzivecchi 2 (1 decesso)

Ospitaletto 4

Padenghe sul Garda 2

Palazzolo 3

Paratico 1

Passirano 1

Pavone Mella 3

Pian Camuno 1

Pompiano 4

Poncarale 2

Pontevico 9

Pontoglio 2

Pralboino 1

Preseglie 2

Proviaglio d'Iseo 1

Puegnago del Garda 1

Quinzano d’Oglio 7 (2 decessi)

Remedello 1

Rezzato 1

Roccafranca 4

Rodengo Saiano 3

Roncadelle 2

Rovato 7

Sale Marasino 1

San Gervasio Bresciano 1

San Paolo 6

San Zeno 1

Sarezzo 3

Seniga 1

Serle 1

Sirmione 1

Torbole Casaglia 1

Verolanuova 5

Verolavecchia 2

Villa Carcina 6

Villachiara 1

Villanuova sul Clisi 1

Zone 1