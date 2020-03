Coronavirus, oltre 1200 casi nel Bresciano: i contagi e i decessi Comune per Comune

Continua a crescere il numero delle persone contagiate dal Coronavirus nella nostra provincia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 249 casi in più e il totale dei positivi è arrivato a quota 1227. Aumenta anche il numero delle persone morte per Covid -19: i decessi avvenuti dall'inizio dell'emergenza sono 125, 37 dei quali si sono registrati nelle ultime 24 ore. Al momento non è ancora disponibile il bollettino relativo agli ultimi dati della Val Camonica.

Le situazioni più critiche sono sempre quella di Orzinuovi (98 casi e 14 decessi) e quella della città (216 casi e 29 decessi). I nuovi Comuni dove si registrano casi di contagio sono 6, un numero molto inferiore rispetto ai giorni passati. Forse un primo segnale che le misure restrittive adottate per contenere il diffondersi del virus stanno cominciando a dare qualche risultato. Il coronavirus è arrivato a: Montisola, Nuvolento, Paderno Franciacorta, Rudiano, Sulzano e Vallio Terme

Contagi e decessi Comune per Comune