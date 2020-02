Coronavirus: chiudono le Università, fermo lo sport in Lombardia e Veneto

Continua l'aumento del numero dei contagi da coronavirus nel Nord Italia: 54 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna e uno in Piemonte.

Intanto, Lombardia e Veneto hanno deciso di chiudere le Università, da lunedì 24 a sabato 29 febbraio: sospesi anche gli esami di laurea. Anche lo sport si ferma, e non sono quello dilettantistico: il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, domenica 23 febbraio ha chiesto di sospendere tre partite di A: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. Gli appuntamenti sportivi in programma nel Bresciano sono rinviati: tutto fermo in qualsiasi tipo di impianto.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inoltre scritto sui social che potrebbero esserci ulteriori misure a breve: "Dopo la riunione al Comitato operativo della Protezione civile, in collegamento con i governatori di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia, ci sarà un aggiornamento sull'emergenza Coronavirus per valutare nuove misure straordinarie. Il mio pensiero e il cordoglio di tutto il Governo ora vanno alle due vittime e alle loro famiglie. Siamo al lavoro senza sosta per reagire con la massima compattezza a questa emergenza. Seguiranno aggiornamenti al termine della riunione di questa mattina".