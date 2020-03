Coronavirus, tra i contagiati anche una giovane ricercatrice bresciana

Una giovane donna bresciana è risultata positiva al Coronavirus. Si tratta di una ricercatrice: è ricoverata in isolamento all'ospedale dell'Aquila. La notizia è stata diffusa dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo.

La giovane, originaria di Brescia, aveva studiato nel capoluogo abruzzese e si trovava all'Aquila proprio per partecipare all’esame di abilitazione, poi annullato per l'emergenza coronavirus.

L'allarme è scattato quando la donna ha appreso che il suo fidanzato bergamasco è risultato positivo al Covid-19. Immediatamente la ricercatrice si è messa in quarantena in casa. Poi, alla comparsa di febbre, tosse e dolori intestinali, è stata ricoverata. Stando a fonti della Asl provinciale, le sue condizioni sono in seguito migliorate.

La giovane era risultata dapprima positiva e poi negativa ai due tamponi esaminati nel centro regionale di riferimento di Pescara. Quindi l’esito definitivo di positività giunto da Roma, dall’Istituto superiore di Sanità.