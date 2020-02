Coronavirus, contagiati altri due bresciani: primo caso sospetto in città

Centotrenta nuovi casi in tutta Italia, 65 in Lombardia, due bresciani e un terzo sospetto: sono questi gli ultimi numeri dell'emergenza coronavirus, aggiornati all'alba di giovedì 27 febbraio. Non si arresta dunque l'estensione del contagio, comunque ancora limitato se consideriamo la vastità dei territori coinvolti: con i due nuovi casi salgono intanto a quattro i bresciani contagiati.

I primi due stanno bene, entrambi ricoverati nel reparto Malattie infettive del Civile di Brescia: si tratta di una ginecologa di 36 anni in servizio all'ospedale di Manerbio e residente a Cellatica, e di un 51enne di Pontevico che lavora per una cooperativa ma che sarebbe anche allenatore di calcio.

Due nuovi contagi

Dei due nuovi casi, uno è ricoverato al Civile e l'altro a Manerbio. C'è un terzo caso sospetto sottoposto a tampone, ma in attesa di conferme; sarebbe il primo contagiato che abita a Brescia città. Nel dettaglio, i due nuovi contagiati sono un anziano residente a Erbusco, ricoverato prima a Iseo e poi trasferito al Civile, e una persona che abita a Leno, attualmente ancora al nosocomio di Manerbio.

Sulla gravità delle loro condizioni si attendono aggiornamenti clinici più specifici. A livello italiano sono 455 i positivi al coronavirus, 130 in più rispetto a mercoledì mattina: nella notte la quota dei positivi lombardi ha raggiunto i 305, tra i tanti anche una collaboratrice del governatore Attilio Fontana, che si è autonomamente posto in isolamento.