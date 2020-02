Coronavirus: sospese tutte le messe, oratori chiusi, funerali solo coi parenti

Emergenza coronavirus: nel Bresciano sono sospese tutte le messe, gli oratori resteranno chiusi e i funerali dei prossimi giorni si terranno solo alla presenza dei parenti.

Non poteva essere altrimenti, vista l'ordinanza della Regione Lombardia che prevede la "sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico".

Questo il comunicato del vicario generale, monsignor Gaetano Fontana: