Emergenza Coronavirus: 4 casi positivi al Civile, c'è il primo bresciano

Quattro pazienti ricoverati al Civile di Brescia sono risultati positivi al test del Coronavirus. Tra di loro c'è anche un Bresciano: un 50enne di Pontevico che nei giorni scorsi avrebbe avuto contatti con persone di casa nel Lodigiano. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

A rivelarlo è stato il direttore generale degli Spedali civili di Brescia Gianmarco Trivelli al termine dell'incontro che si è tenuto in Prefettura a Brescia.

Il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha reso noto che i casi di contagi accertati sono 172 in Lombardia, 32 nel Veneto, 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e tre nel Lazio, per un totale di 229 casi in tutta Italia.