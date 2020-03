Imprenditore anonimo dona una mascherina per ogni concittadino

Al di là del costo intrinseco dell'oggetto, in questo momento non è per nulla semplice reperire le mascherine necessarie per recarsi - ad esempio - a fare la spesa, o in banca, o in posta. In uno dei Comuni più colpiti del Bresciano, Borgo San Giacomo, nella Bassa (30 contagi, e già 7 decessi, alla data del 13 marzo), un imprenditore ha donato in due tranche ben 5.400 mascherine monouso, una per ogni singolo cittadino.

La distribuzione è avvenuta in Municipio per gli abitanti del capoluogo, a Farfengo presso le ex scuole elementari (una busta da cinque mascherine per ogni famiglia), mentre a Padernello, Acqualunga e Motella la distribuzione avverrà grazie ad associazioni e volontari. Il sindaco ha ringraziato pubblicamente l'imprenditore-benefattore (l'azienda ha sede nella zona industriale), che ha espressamente chiesto di rimanere anonimo.