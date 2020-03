Si esibisce nel Bresciano, giovane cantante spagnola contagiata dal Coronavirus

Il coronavirus bresciano varca i confini della Lombardia: una cantante lirica spagnola è risultata positiva al Covid-19 dopo essersi esibita in concerto a Bienno. La ragazza, 29 anni, è attualmente ricoverata in ospedale a Barcellona: le sue condizioni sono buone, e i suoi familiari non sarebbero stati contagiati. I suoi colleghi, tra cui quelli che si sono esibiti in Valle Camonica, sono già in quarantena.

Si tratta del secondo caso di positività al coronavirus correlato al piccolo Comune della valle: è in ospedale anche un 80enne che abita in paese, ricoverato venerdì scorso a Esine e poi trasferito in un'altra struttura lombarda. A quanto pare soffrirebbe di alcune patologie pregresse, ed è da qualche giorno che non si sentiva bene.

Le parole del sindaco Maugeri

Lo conferma anche il sindaco Massimo Maugeri: “Un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19 – si legge in una nota – Attualmente si trova in cura presso una struttura ospedaliera specializzata. L'amministrazione comunale è vicina alla famiglia, e siamo costantemente in contatto con l'Ats della Montagna al fine di seguire l'evolversi della situazione. Nel contempo voglio rassicurare che nessuna emergenza sanitaria è in atto nel nostro paese, la nostra vita deve continuare in modo normale, senza allarmismi, purché nel rispetto delle precauzioni che ciascuno di noi deve tenere”.