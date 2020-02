Coronavirus: 4 casi nella Bergamasca, chiuso il pronto soccorso di Alzano

Il contagio da coronavirus arriva nella Bergamasca. Quattro i casi accertati finora: uno a Bergamo, uno a Seriate e due all'ospedale di Alzano Lombardo (un paziente e un infermiere), dove il pronto soccorso è stato chiuso e messo in isolamento; si sta valutando di chiudere l'intero nosocomio. Le autorità chiedono di non recarsi sul posto ma, in caso di necessità, di contattare il numero per le emergenze 800894545.

Coronavirus in Lombardia

Continua a crescere il numero dei contagi da coronavirus nel Nord Italia: 89 in Lombardia (ultimo dato delle ore 14.45), 24 in Veneto, 9 in Emilia Romagna e 6 in Piemonte.

La Regione ha deciso di chiudere tutte le scuole. Anche lo sport si ferma, e non sono quello dilettantistico: sospese 4 partite di A: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Verona-Cagliari. Gli appuntamenti sportivi in programma nel Bresciano sono rinviati: tutto fermo in qualsiasi tipo di impianto.