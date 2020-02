Coronavirus, quarto morto in Italia: un uomo ricoverato a Bergamo

Sale a 4 la conta dei morti da coronavirus: la vittima è un uomo di 84 anni ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per patologie pregresse. In Lombardia sono 112 le persone contagiate, in tutta Italia 149: siamo il terzo Paese al mondo, dopo Cina e Corea del Sud.

È ormai acclarato, come confermato dalle autorità regionali, che il contagio lombardo sia partito dal focolaio di Codogno. A dimostrarlo anche il caso del 17enne infettato della Valtellina, che studia proprio in quella zona del lodigiano.

Il primo malato era stato certificato giovedì sera e poi a partire dal "paziente 1" - un 38enne ricoverato in terapia intensiva - si è passati a sua moglie incinta, a un loro amico e a cascata ad altri pazienti, tra cui una signora di 77 anni morta a Casalpusterlengo, che è stata anche la prima vittima del coronavirus.