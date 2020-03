Mattinzoli: la situazione si è aggravata, è in rianimazione

Il contagio è stato riscontrato ormai quasi una settimana fa, lunedì 2 marzo, ed ora si registra un peggioramento. Stiamo parlando di Alessandro Mattinzoli, ex sindaco di Sirmione ed attuale assessore allo Sviluppo sostenibile in Regione Lombardia.

Nella giornata di ieri Mattinzoli è stato spostato in una stanza di terapia intensiva, in rianimazione, presso il reparto di pneumologia dell'ospedale Civile di Brescia. Al momento, secondo quanto riporta il quotidiano Bresciaoggi, Mattinzoli non sarebbe intubato, e starebbe respirando autonomamente.

Ricordiamo che anche il prefetto di Brescia, Attilio Visconti, è risultato essere positivo al coronavirus. Pur contagiato, l'ufficiale sta continuando a lavorare dall'interno del suo appartamento in Palazzo Broletto.