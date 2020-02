Paura del contagio da coronavirus, la Polstrada sospende gli alcoltest

Grande è la confusione sotto il cielo, a causa dell'emergenza coronavirus. A cominciare dall'ordinanza della Regione Lombardia di chiudere tutti i bar a partire dalle 18: prima il virus non si diffonde, aspetta l'ora dell'aperitivo? O si chiudono o si lasciano aperti, davvero un controsenso.

A questa bizzarra scelta si aggiunge quella della Polstrada lombarda, che, per paura del contagio, ha deciso di sospendere gli alcoltest. Questa la nota ufficiale: "Su disposizione compartimentale, a seguito dei recenti contagi in regione Lombardia, si dispone con effetto immediato la sospensione di tutti gli accertamenti correlati all’uso delle apparecchiature etilometriche e per sostanze psicotrope. Si dispone altresì che le pattuglie d’istituto siano esclusivamente di viabilità, limitando il più possibile il contatto con l’utenza".