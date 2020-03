Il Decreto ora è ufficiale: Lombardia zona rossa, chiuse anche 14 province

Lombardia off limits, assieme ad altre 14 province di Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Marche. Ciò che ieri sera era stato anticipato sol in bozza, con un documento diffuso da diverse testate nazionali, è stato confermato nella notte dallo stesso Presidente del Consiglio, che in una conferenza stampa ha annunciato le straordinarie misure di sicurezza che rimarranno in vigore (per il momento) fino al 3 aprile.

Oltre alla Lombardia, il provvedimento riguarda le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. Stop ad ogni spostamento in entrata e uscita da queste zone, salvo per gravi motivi familiari o inderogabili esigenze lavorative. Stop altresì anche agli spostamenti interni, salvo quelli legati ad esigenze lavorative o situazioni di emergenza. La decisione è stata presa al termine di una ennesima, drammatica, giornata, nella quale si sono contati a livello nazionale 1.145 casi di contagio in più, e 36 decessi.

DPCM_20200308-2

Il Decreto prevede espressamente che le persone con febbre superiore a 37,5°C e sintomatologia da infezione respiratoria rimangano a casa, limitando al massimo i contatti sociali. Conferma della sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, salvo per gli sportivi professionisti e per chi si allena per le olimpiadi, a patto che vengano messe in atto tutte le precauzioni e i controlli per prevenire il contatto e in contagio anche di tecnici e dirigenti accompagnatori. Chiusi anche gli impianti sciistici, sospese tutte le manifestazioni organizzate e gli eventi a carattere ludico, culturale, religioso (l'apertura è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti, rispettando la regola del metro di distanza tra le persone; sospese del tutto le cerimonie, compresi i funerali) e fieristico, comprese le attività di cinema, pub, discoteche, teatri, sale giochi, sale da ballo, etc. Chiusi anche musei e luoghi della cultura, le palestre e le piscine.

Il decreto prevede che i datori di lavoro "promuovano la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie". Confermata la chiusura di scuole e servizi educativi, mentre bar e ristoranti possono aprire tra le 6 e le 18 con le limitazioni già valide (distanza di un metro tra le persone). La novità è la possibile sanzione per i gestori che non faranno rispettare tale condizione. Limitazioni anche per le attività commerciali, con la novità della chiusura totale dei centri commerciali ("medie e grandi strutture di vendita", esclusi i punti vendita di generi alimentari) al sabato e alla domenica.

