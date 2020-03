Sfuma l'ipotesi-Fiera, è una corsa contro il tempo per l'ospedale da campo

250 posti-letto per malati di Coronavirus presso il Brixia Forum, 150 per la degenza ordinaria e addirittura 100 per la terapia intensiva: quella che sembrava una felice intuizione (e un progetto pronto a partire) nelle ultime ore si è trasformata in una illusione. Sembra ormai del tutto improbabile infatti che Regione Lombardia dia il via libera alla realizzazione di un ospedale da campo nel padiglione della Fiera di Brescia in via Caprera.

La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma da ciò che è emerso nel pomeriggio di ieri sembra che l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, non concederà di allestire la struttura per ospitale i malati. Il nodo della questione sarebbe legato alla difficoltà di reperire medici aggiuntivi da impiegarvi, visto che il Civile e le altre strutture non possono distaccare alcuna risorsa in questo momento, e vista l'impossibilità di utilizzare medici dell'esercito, già impegnati nell'ospedale militare di Baggio (dove peraltro molti sono stati contagiati e sono in quarantena).

Le alternative. Il quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane ipotizza che una soluzione meno impegnativa potrebbe essere rappresentata dall'allestimento degli spazi del Teatro Morato di via Ziziola. Nei giorni scorsi qualcuno aveva proposto l'idea di utilizzare invece una delle vecchie strutture ospedaliere abbandonate presenti in città. Nessuna soluzione al momento convince, e si fa sempre più difficile la corsa contro il tempo per cercare di gestire al meglio l'emergenza.