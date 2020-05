Precipita nel vuoto in montagna: uomo muore sul colpo

Avrebbe perso l’equilibrio mentre affrontava una parete ghiacciata del Corno Baitone, in Valcamonica, precipitando per diversi metri nel vuoto. Una caduta fatale per un 61enne di Piancogno. Il dramma si è consumato sotto gli occhi di un amico e compagno d’escursione: non ha potuto far altro che lanciare l’allarme, attorno alle 11 di martedì mattina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: sui monti tra Edolo e Sonico sono sopraggiunti in pochi minuti i tecnici del soccorso alpino del Cnsas e quelli della Guardia di Finanza di Edolo, mentre da Brescia si è alzato in volo l’elisoccorso. Tutto inutile, purtroppo: il 61enne sarebbe infatti morto sul colpo e i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso, mentre i soccorritori si sono occupati del recupero della salma.