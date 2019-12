Uniti nella vita e nello spaccio, separati dal giudice

Obbligo di firma per lei, divieto di dimora in provincia di Brescia per lui: una coppia di spacciatori albanesi è stata separata dal giudice davanti al quale i due sono stati spediti, dopo l'arresto della Polizia locale.

L'arresto. Sorpresi dagli agenti della Locale mentre spacciavano - in loro possesso avevano un grammo e mezzo di cocaina - i due sono stati portati al Comando. Nel sopralluogo effettuato nella loro abitazione delle Fornaci, gli agenti hanno scovato altri cinque grammi di povere, tutta l'attrezzatura per il taglio e il confezionamento, e circa 1.000 euro in contanti.

Una volta risaliti ai nomi dei due, la donna è risultata essere una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Per questo motivo, per lei è scattato l'obbligo di firma. Per il compagno invece "solo" il divieto di mettere piede nella nostra provincia.