Alcol e droga, controlli a tappeto: in poche ore ritirate più di 50 patenti

E' successo davvero di tutto nel lungo weekend dei controlli delle forze dell'ordine: uomini e mezzi di Polizia Locale e Polizia Stradale hanno passato al setaccio le strade delle provincia. E parlando di patenti, sabato notte è stata una vera ecatombe: sono più di 50 infatti i documenti di guida ritirati dagli agenti per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

Gli interventi nel dettaglio. A Montichiari ha fatto certo notizia il 18enne che è stato beccato alla guida “fatto” di cocaina: aveva la patente da meno di una settimana. In tutto sono 22 le patenti ritirate in zona dalla Polizia Locale: addirittura nove quelli che guidavano sotto effetto di droga, in particolare di Mdma (non si esclude arrivassero tutti da una stessa festa).

C'era una festa anche a Ghedi, dove la Polizia Locale si è schierata per tutta la notte lungo la Statale 668. Anche in questo caso ben 14 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza: non solo ragazzi ma anche un uomo di 57 anni. Controlli serrati anche a Desenzano, a cura della Polizia Stradale: sei le patenti ritirate, in un caso su sette il conducente era ubriaco.

Qualche altro dato sulla lunga notte dei controlli. Una decina le vetture poste sotto sequestro, anche nei casi in cui il conducente aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue. In due casi chi guidava non aveva nemmeno mai conseguito la patente. Senza patente anche alcuni “turisti” della movida, arrivati fin da Torino e Modena.