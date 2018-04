Lavoro nero e sigarette vietate: chiuso un locale in pieno centro

Carabinieri e Polizia Locale di nuovo insieme in centro storico a Brescia per un lungo fine settimana di controlli, anche in occasione del ponte del 25 Aprile. Sono stati passati al setaccio i luoghi più frequentati della movida cittadina, in particolare Piazzale Arnaldo e Piazza Tebaldo Brusato.

In campo, oltre ai carabinieri della Compagnia di Brescia, anche i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni. Gli interventi più significativi: un bar del centro è stato chiuso, con una temporanea sospensione dell'attività imprenditoriale, per l'impiego di personale in nero per una quota superiore al 20% del totale degli assunti.

Oltre alla chiusura forzata anche una multa da 5000 euro. Multato anche un noto ristorante: oltre ad impiegare personale in nero, il titolare – già deferito all'autorità giudiziaria – ha violato le norme sull'igiene e il divieto di fumare all'interno. In tutto le sanzioni superano gli 8000 euro.

Il bilancio della serata: 72 le contravvenzioni elevate dalla Polizia Locale per auto ferme in divieto di sosta, 35 le vetture controllate dai Carabinieri, 80 le persone identificate. Un bresciano di 47 anni residente a Salò è stato infine denunciato per ricettazione, fermato alla guida di un'auto che è poi risultata rubata.