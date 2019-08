L'ascensore è guasto da 2 settimane, anziana 'intrappolata' al sesto piano

Come se fosse intrappolata, al sesto piano della palazzina in cui abita, in Via del Sarto 39 a Brescia: la triste storia di una signora anziana che da più di 15 giorni (e con lei tutti i residenti nel palazzo) vive senza ascensore. Si è rotto poco prima di ferragosto, e da allora non è mai stato riparato: è questo quanto denunciato da un inquilino al Giornale di Brescia.

La palazzina in questione è di proprietà dell'Aler, l'azienda lombarda di edilizia residenziale: nonostante le segnalazioni, spiegano i residenti, la riparazione dell'ascensore è stata rimandata e rimandata ancora, perché nel periodo ferragostano sarebbe difficile trovare operai e tecnici pronti a intervenire.

Ascensore rotto più volte all'anno

Questa è la risposta che Aler avrebbe dato alle sollecitazioni degli inquilini, scatenando la loro inevitabile indignazione. Anche perché, spiega ancora chi ha denunciato la situazione, lo stesso ascensore che oggi è rotto si romperebbe più e più volte durante l'anno, anche in quattro o cinque occasioni.

Intanto il tempo passa, e l'ascensore rimane guasto. Nel condominio di Via del Sarto 39 ci abitano ben 36 famiglie, e tra loro tanti sono anziani. “Spesso con problemi di salute e mobilità – spiega il signor Livio, l'inquilino che ha segnalato il disservizio – e se non ci fossero i parenti, gli anziani sarebbero praticamente prigionieri in casa. Non sono in grado di scendere o salire da soli parecchi piani di scale”. A volte davvero interminabili, per chi fa fatica. Fino al sesto piano.