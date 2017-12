Fa 5 al Superenalotto, vince 86.000 euro

La fortuna continua a far visita alla provincia di Brescia: per un cliente della tabaccheria 'Snoopy' di Concesio sarà un Natale decisamente sereno, almeno dal punto di vista economico.

Questa volta è stato il Superenalotto a gonfiare il portafogli di un avventore del punto vendita Sisal di via Mattei a Concesio, dove si sono registrate già parecchie vincite. Un colpo da 5 punti, gli è valso un bel tesoretto da 86.422,37 euro.

Il vincitore non si è ancora fatto vivo, ma ha tempo fino a 90 giorni per presentare le ricevute e non è obbligato a passare dalla tabaccheria.