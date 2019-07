Violenta lite tra ubriachi fuori del bar, uomo finisce in ospedale

Serata movimentata in un bar di piazza Garbaldi, a San Vigilio di Concesio: le sirene delle ambulanze e dei carabinieri hanno interrotto la quiete di quella che sembrava un tranquilla nottata d'estate. Prima le urla e egli schiamazzi, poi qualche spintone e forse qualche colpo proibito all'esterno del locale.

Protagonisti dell'animata zuffa alcuni clienti italiani che - probabilmente - avevano esagerato con le consumazioni alcoliche. Richiami e rimproveri non sarebbero bastati a placare gli animi, anzi: sarebbe nata un'accesa discussione. Dalle parole grosse agli insulti il passo sarebbe stato piuttosto breve, tanto che per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, poco prima delle 23.30, è partita la chiamata al numero unico per le emergenze.

Sul posto sono giunte un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri di Gardone Valtrompia, che hanno placato gli animi, riportando la calma. Per un 46enne, che avrebbe avuto la peggio nella zuffa, si è reso necessario il trasporto in ospedale a Gardone Valtrompia. Per lui pare comunque nulla di grave: solo un lieve malore accusato dopo la lite e forse qualche escoriazione. Nessuna conseguenza, al momento: se lo riterranno opportuno le persone coinvolte potranno sporgere denuncia.