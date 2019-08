Viene travolto da una motozappa, grave il titolare di una concessionaria

Concesio. Grave infortunio in un campo di San Vigilio intorno alle 13.30 di mercoledì, vittima il 57enne Osvaldo Cinelli, titolare di una concessionaria di moto, con sede a poca distanza da dove l'uomo è rimasto ferito.

Cinelli è stato travolto dalla motozappa con cui stava lavorando in un campo nei pressi di via Cavalieri di Vittorio Veneto: il pesante utensile si è ribaltato improvvisamente, finendo per schiacciarlo. Le urla di dolore hanno allertato i vicini, che hanno subito chiamato i soccorsi: sul posto sono intervenuti ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri.

Non senza fatica - il 57enne era rimasto intrappolato in un versante molto ripido - è stato liberato e, una volta stabilizzato, portato d'urgenza in ospedale. Ha riportato lesione gravi, ma non è in pericolo di vita.