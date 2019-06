Stroncato dalla malattia, papà di due bambini muore a soli 33 anni

Grave lutto a Rovato per la morte di un giovane padre. Christian Ferlinghetti si è spento all'età di 33 anni stroncato da una grave malattia, lasciando nel dolore la moglie Roberta e i due figli ancora bambini, Gianluca e Riccardo, assieme al papà Fabrizio, la mamma Cristina e la sorella Dea.

Era originario di Concesio, ma si era trasferito a Rovato ormai da una decina di anni. Esperto informatico, era un grande appassionato di fotografia (i suoi scatti sono stati esposti in diverse mostre, anche fuori del paese) e di moto: era infatti socio del Motoclub locale, dove aveva trovato molti estimatori ed amici.

Giovedì alle 20 si terrà la veglia funebre nell'abitazione al civico 18 di via Cantine. Qui, venerdì alle 14.30, prenderà il via il corteo funebre per la Pieve di Concesio. Dopo le esequie la salma verrà accompagnata al tempio crematorio.