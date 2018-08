I carabinieri gli perquisiscono la casa: sotto il pavimento una cassaforte piena di droga e contanti

Droga e soldi in un appartamento di Comezzano: i carabinieri della stazione di Trenzano hanno arrestato un 47enne italiano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Aveva nascosto hashish e cocaina in una cassaforte nascosta sotto le mattonelle del pavimento, insieme a un bel gruzzoletto di contanti.

Personaggio già noto alle forze dell'ordine, è stato notato dai militari mentre si trovava, da solo, a bordo della propria auto, in atteggiamento di attesa. Visti i precedenti, e il nervosismo mostrato dal 47enne alla vista dei carabinieri, è scattato il controllo.

All’interno del portafoglio dell'uomo è stato scovato un involucro in cellophane contenente 0,2 grammi cocaina e 200 euro. Poi è scattata la perquisizione domiciliare. In una cassaforte nascosta sotto alcune mattonelle -solo appoggiate al pavimento per essere, all'occorrenza, tolte con un veloce gesto- c'era un n kit di tutto rispetto: 100 grammi di cocaina, 150 grammi di hashish, oltre mille euro in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione.

La droga, l’intera somma di denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, e il restante materiale sono stati posti sotto sequestro. Per il 47enne sono scattate le manette, di nuovo. Giudicato con rito direttissimo, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.