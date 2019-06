Troppo alcol alla Fiera del vino: intossicazione alcolica per due giovani

Primo fine settimana con temperature estive, solite intossicazioni etiliche, questa volta "a tema", visto che due di queste si sono verificate durante la frequentatissima Fiera del vino di Polpenazze, in Valténesi, dove due giovani hanno alzato decisamente troppo il gomito, rivinando una bellissima sera di festa sotto il cielo stellato del Garda.

La prima emergenza è scattata intorno a mezzanotte, quando sul posto sono dovuti intervenire i sanitari dell'ambulanza. Un giovane di 20 anno è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Gavardo a seguito di un'intossicazione etilica. Il secondo intervento solo una mezz'ora dopo, per lo stesso motivo, con un giovane della stessa età.

Ma durante la notte, nemmeno la città si è fatta mancare due episodi analoghi. Un altro ragazzo in coma etilico è stato soccorso in via Crotte e subito trasportato in ambulanza nella clinica Sant'Anna. Un anziano 74enne invece è stato prelevato, sempre per intossicazione etilica, in via San Fasutino. Quest'ultimo è stato trasferito in codice verde alla Città di Brescia.