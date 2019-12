Incredibile colpo di fortuna nel Bresciano: vinti 50mila euro al 10eLotto

Ha indovinato nove numeri in un'estrazione istantanea, con formula oro, del 10elotto e si è messo in tasca ben 50mila euro.

La fortunata vincita nella giornata di martedì in un locale di Cologne. In totale il concorso ha dispensato premi per 36,5 milioni di euro e le vincite realizzate dall’inizio dell’anno superano i 5,3 miliardi di euro.

Per portarsi a casa il malloppo, il cliente del locale bresciano ha giocato una schedina da 10 numeri e ne ha indovinati 9 con "numero oro". Per lui sono stati momenti indimenticabili, tra i più memorabili della sua vita.