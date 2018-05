Serviva alcolici e cibo senza avere il permesso: chiuso un locale della movida

Sigilli a un circolo privato di via Roma, a Cologne. Durante ripetuti controlli i carabinieri e la Polizia Locale, avrebbero accertato che nel locale della movida notturna venivano serviti alcolici e alimenti, in assenza dei necessari titoli amministrativi.

La chiusura lo scorso martedì: in esecuzione di un'ordinanza del sindaco, le forze dell'ordine hanno provveduto a mettere i sigilli al locale per reiterata violazione delle prescrizioni imposte dal comune. Denunciato in stato di libertà il proprietario per il reato di inosservanza di provvedimenti dell’Autorità, non avendo rispettato quanto precedentemente imposto dall'ordinanza comunale.