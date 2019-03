Tragedia in casa: padre di famiglia stroncato da un improvviso malore

Stroncato da un malore a soli 53 anni. Questo il tragico destino di Eric Boakye: si è sentito male all'improvviso nella sua abitazione di Cologne, sotto gli occhi della moglie e dei figli. Sono state proprio le urla di disperazione dei famigliari ad allarmare i vicini di casa che per primi hanno soccorso il 53enne: hanno tentato di rianimarlo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Anche i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Il dramma si è consumato sabato mattina, attorno alle 9, a Cologne. Originario del Ghana, Eric Boakye viveva da tempo nel Bresciano ed era ben integrato nella comunità. Lascia la moglie Juliet, i figli Erica e Agostino, i fratelli, le sorelle, gli amici e i parenti.

L'uomo era di fede evangelista: l'ultimo saluto alle 15 di lunedì nel cimitero di Cologne, con partenza dalla sala del Commiato Marini in piazza Garibaldi, 26.