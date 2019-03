Parroco per più di 20 anni, tutto il paese piange Don Lino

Centinaia di persone sono attese per l’ultimo saluto a Bortolo Bettoni, per tutti Don Lino. Il sacerdote bresciano si è spento lunedì a Orzinuovi: aveva 91 anni e da tempo lottava contro una malattia. Originario di San Gervasio Bresciano, diventò sacerdote nel 1953. I primi incarichi a San Zeno e Rovato, dov’è stato curato; poi aveva guidato la parrocchia di Zanano per oltre 11 anni e quelle di Cologne, dove era rimasto per oltre 23 anni: dal 1979 al 2003.

Proprio nel paese franciacortino ha lasciato un ricordo indelebile: a lui si devono la creazione del Centro Pastorale a Villa Gnocchi e quella dell’oratorio femminile di Via Castello, oltre alla riqualificazione del cineteatro parrocchiale, dove ancora oggi si svolgono gli eventi culturali del paese.

L’ultimo saluto si terrà mercoledì pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di San Gervasio Bresciano, paese natale di Don Lino. La cerimonia sarà officiata dal vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada.