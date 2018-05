Pioggia di massi sulla strada: tragedia sfiorata, traffico bloccato

La pioggia copiosa e i continui sbalzi termici di questa primavera davvero capricciosa: sarebbero queste le cause dello smottamento che si è verificato mercoledì pomeriggio a Collio. Sulla strada Statale che collega il paese al Maniva sono piovuti diversi massi di grosse dimensioni.

Un crollo che avrebbe potuto causare seri danni: una tragedia, per fortuna, solo sfiorata. Lo smottamento si è verificato proprio pochi istanti dopo il passaggio di un'auto nel tratto interessato, un centinaio di metri sotto l'hotel Bonardi.

Dalla parete, non protetta da alcun tipo di reti, si sono staccati grossi macigni, che hanno invaso l'intera sede stradale. Per fortuna nessun danno e nessun ferito, ma l'hotel Bonardi come lo chalet Maniva rimarranno isolati finchè i Vigili del Fuoco non interverranno a ripulire e a mettere in sicurezza la Statale. La strada che scende verso la Val Sabbia rimarrà infatti chiusa al traffico fino ai primi giorni di giugno.