Fuori nevica, Alessia ha fretta di nascere: a fare da ostetrica il suo papà

Tanta fretta di nascere per una bimba di San Colombano di Collio, figlia di Jessica Tavelli e Carlo Soldà. Il parto era atteso per il 9 febbraio, ma giovedì la piccola Alessia non aveva più voglia di aspettare. Anche perché fuori nevicava, racconta Bresciaoggi, e forse non voleva perdersi lo spettacolo dei fiocchi di neve.

Quando alle 7 di mattina la moglie ha sentito i primi dolori, il marito l’ha accompagnata al Civile di Brescia, 45 km d’auto, ma i medici hanno deciso di mandarla a casa, in quanto non c’erano chiare indicazioni di un parto imminente.

Dopo aver rincasato e pranzato, Jessica ha sentito le prime doglie. Giusto il tempo di arrivare in bagno, che Alessia stava già facendo conoscenza con la sua nuova casa. Quando sul posto sono arrivati i medici del 118, la piccola se ne stava pacifica in braccio al suo papà.