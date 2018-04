Rimane schiacciato sotto l’escavatore: grave giovane uomo

Un 22enne è rimasto ferito mentre stava manovrando un mezzo escavatore. L'incidente si è verificato attorno sabato mattina lungo una strada impervia della frazione Memmo di Collio.

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato in una scarpata, finendo poi per schiacciarlo. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, con l'ambulanza e l'elicottero per le emergenze, e i Vigili del Fuoco.



Il 22enne, residente a Collio, avrebbe riportato gravi traumi a una gamba, rimasta incastrata sotto l'escavatore, ed è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia: le sue condizioni non sarebbero critiche. Sul posto anche i Carabinieri di Gardone Valtrompia che dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.