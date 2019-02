Si perdono nei boschi, due sciatori salvati dal soccorso alpino

Intervento risolto in poco più di un’ora per due ragazzi che martedì 12 sera a Colere, nella Bergamasca, avevano perso l’orientamento. Stavano praticando sci alpinismo ma si sono ritrovati in una zona boscosa e hanno chiesto aiuto.

La centrale ha attivato il Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica. Attraverso il contatto telefonico i due sono riusciti ad avere indicazioni dai tecnici Cnsas su come raggiungere le piste, che erano a poca distanza. I due ragazzi, seguendo le indicazioni telefoniche, sono poi riusciti a rientrare. Per loro solo un grande spavento.