Ubriaco e violento, cerca di stuprare la moglie incinta: lei si ribella e lui viene arrestato

Una notte da incubo, forse nemmeno la prima, per una giovane donna marocchina di casa a Coccaglio. È stata picchiata, nonostante porti in grembo un bimbo, e poi minacciata con un coltello dal marito 43enne. La ragione? La donna si sarebbe rifiutata di consumare un rapporto sessuale con il compagno che, domenica notte, era rincasato dopo aver alzato, e parecchio, il gomito.

L’uomo, un operaio 43enne di origini marocchine, dopo averla percossa, ha tentato di violentarla, puntandole un grosso coltello da cucina al volto. La donna, al quarto mese di gravidanza, è fortunatamente riuscita a salvarsi: ha approfittato di in un attimo di distrazione del 43enne, ha arraffato il cellulare ed è fuggita a gambe levate. Una volta in strada ha chiamato il numero unico per le emergenze e ha atteso l’arrivo dei i carabinieri di Chiari.

I militari hanno accompagnato al pronto soccorso la vittima, che presentava rossore al viso e diversi graffi. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze né per lei, né per il bimbo che aspetta. Un’altra pattuglia ha invece bussato alla porta dell’abitazione della coppia, dove ha trovato il 43 sdraiato sul divano, in evidente stato di ebrezza, e scovato il coltello utilizzato per minacciare la moglie.

Per lui sono quindi scattate le manette per il reato di lesioni aggravate e tentata violenza sessuale aggravata. Dopo aver trascorso la notte di domenica e tutta la giornata lunedì in caserma, martedì è stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari che, sulla base del chiaro e preciso quadro accusatorio, ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.