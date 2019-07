Tenta di uccidere moglie e figlia a colpi di martello: arrestato

Un uomo di 59 anni, bresciano, ha cercato di uccidere la moglie e la figlia colpendole con un martello mentre dormivano. È successo nella notte tra lunedì e martedì’ all’interno di una villetta di Coccaglio. A dare l’allarme è stato un altro figlio della coppia, che vive nell’appartamento del piano di sotto.

Immediato l’intervento dei carabinieri e dei sanitari: l’uomo è stato arrestato e portato in caserma per essere interrogato, le due donne - di 51 e 21 anni - sono invece state ricoverate in ospedale. Stando alle prime informazioni trapelate, entrambe non sarebbero in gravi condizioni.

Durante i rilievi nell’abitazione teatro del tentato omicidio plurimo i militari avrebbero anche trovato alcune taniche di benzina custodite all'interno garage: non si esclude che il 59enne avesse intenzione di usarle per dare fuoco alla casa.